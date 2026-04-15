期交所調高瑞軒、一詮、頎邦等期貨保證金

臺灣期貨交易所公告16日調高瑞軒期貨（HAF）、一詮期貨（UTF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，頎邦期貨（NSF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

本次調高係瑞軒（2489）及一詮（2486）最近30個營業日內經證交所於4月14日再次公布為處置有價證券；頎邦（6147）經櫃買中心4月14日公布為處置有價證券，處置期間均為4月15日至4月28日。期交所依規定自4月16日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於4月28日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。