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元大期槓桿交易商推CFD強化交易彈性 掌握財報季波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股財報季元大期貨槓桿交易商推出「金豆周周抽」活動。(元大期貨/提供)
美股財報季元大期貨槓桿交易商推出「金豆周周抽」活動。(元大期貨/提供)

隨著2026年第1季美股財報季即將揭幕，市場關注焦點已由題材驅動轉向企業基本面表現。在通膨壓力尚未完全消退、關稅政策影響價格走勢，加上近期美伊局勢升溫等因素干擾下，財報數據將成為牽動股價震盪的關鍵依據。面對不確定性，人常陷入「捨不得賣、卻擔心回檔」的操作兩難。元大期貨（6023）認為，美股CFD（差價合約）具備多空雙向交易機制，交易人無需拋售核心現貨部位，即可於波動中建立反向對沖空單，形成「左手持股、右手避險」的彈性策略，在震盪變局中強化資產配置的韌性。

元大期貨美股CFD目前提供54檔重量級個股之盤前、盤後交易，協助交易人於財報公布或重大訊息發布的第一時間，即時掌握市場動態並進行避險應對，有效彌補正規交易時段外的資訊落差。相較於傳統現貨市場以單向持有為主的限制，美股CFD的雙向特性讓交易人能依據行情靈活調整部位；特別是對於已持有現貨部位者，可在不影響原有長期配置的前提下，利用CFD進行反向避險，大幅提升部位管理與風險控管的實戰彈性。

除了操作彈性，資金運用效率亦是美股CFD吸引交易人的核心要素。透過保證金機制，交易人能以更實惠的成本參與市場，並保留資金調度空間以因應產業輪動。為回饋交易人，元大期貨特別推出「金豆週週抽」活動，將專業交易與獎勵機制結合，活動期間內凡成交一筆美股CFD商品即可取得抽獎資格，有機會獲得1公克實體黃金豆；活動為期七周，前六周每周抽，最後一周加碼抽。未來，元大期貨將持續優化數位服務，強化多元商品與跨市場布局，協助交易人於變動市場中穩健布局。活動詳情：https://ltm.yuantafutures.com.tw/custom/99

通膨 美股 避險

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