快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

4月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天上漲426.02點，收36722.14點。4月電子期收2317.4點，上漲21.55點，逆價差4.31點；4月金融期收2478.2點，上漲0.6點，逆價差8.65點。

4月電子期以2317.4點作收，上漲21.55點，成交129口。5月電子期以2340.05點作收，上漲29.9點，成交504口。

電子現貨以2321.71點作收，上漲32.07點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差4.31點。

4月金融期以2478.2點作收，上漲0.6點，成交136口。5月金融期以2507.2點作收，上漲20.4點，成交406口。

金融現貨以2486.85點作收，上漲11.04點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差8.65點。實際收盤價以期交所公告為準。

台北 逆價差 電子期

延伸閱讀

台股連七漲收高426點 台積電勁揚25元收2,080元、創收盤新高

台積電ADR大漲2.79% 費半指數連五天創新高

大盤收漲838點 上市、上櫃指數及台積電同創新高

伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

相關新聞

英業達、緯創 認購熱

美伊和談雖然未見分曉，台股已續創新高，憑藉的是來自企業基本面成長的底氣，唯有基本面強勢表現，才有利股價表現，尤其上市櫃公司3月營收創新高者，成為多頭選股擇進標的，相關認購權證可留意布局時機。

華航、長榮航 四檔搶鏡

美伊停火談判，台股趁勢反彈創高，隨企業獲利上修趨勢未歇，華航（2610）、長榮航（2618）等3月營收創高股，短線股價或有發揮機會，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

鴻勁氣盛 押逾150天

隨著全球AI算力需求持續攀升，先進封裝與測試鏈成為市場追逐焦點。半導體測試介面大廠鴻勁（7769）受惠於高效能運算（HPC）與AI晶片測試訂單挹注，產能利用率持續維持高檔，3月營收42.88億元，改寫歷史新高，吸引外資連日買超。

全民權證／勤誠 選逾四個月

勤誠（8210）昨（14）日漲6.7%至961元。法人看好勤誠受惠HGX、GB系列產品持續放量，以及ASIC客戶產品換代，將迎來大幅增長，因此給予「逢低買進」評等，發行券商建議可利用相關權證伺機操作。

全民權證／上銀 兩檔活跳跳

上銀（2049）受益半導體、人工智慧（AI）、自動化、機器人、基礎建設等相關產業需求轉強，今年來接單增溫，線性滑軌及滾珠螺桿訂單能見度拉長達三至四個月，並通知客戶調高售價，添增營運動能。

全民權證／緯穎 挑價內外20%

全球CSP對AI算力的軍備競賽持續升級，雲端伺服器大廠緯穎（6669）成長力道強勁。隨著大型語言模型與生成式AI應用深入企業端，緯穎核心客戶如Meta、微軟的拉貨動能穩定，帶動公司營收結構持續優化，法人預期其今年獲利表現將挑戰新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。