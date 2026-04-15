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4月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲426.02點，收36722.14點。4月電子期收2317.4點，上漲21.55點，逆價差4.31點；4月金融期收2478.2點，上漲0.6點，逆價差8.65點。
4月電子期以2317.4點作收，上漲21.55點，成交129口。5月電子期以2340.05點作收，上漲29.9點，成交504口。
電子現貨以2321.71點作收，上漲32.07點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差4.31點。
4月金融期以2478.2點作收，上漲0.6點，成交136口。5月金融期以2507.2點作收，上漲20.4點，成交406口。
金融現貨以2486.85點作收，上漲11.04點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差8.65點。實際收盤價以期交所公告為準。
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