美伊和談再露曙光 台指期夜盤再創36,553歷史新高

台指期夜盤14日開盤時，隨美股電子盤由黑翻紅或漲勢擴大下，以36,381點、上漲4點開出，雖一度下殺至36,357點、下跌20點，不過，在美伊和談再露曙光，多頭再次衝鋒，上衝至36,553點、上漲176點，再寫歷史新高；截至晚間約21點時，指數約在36,440點，上漲63點附近遊走。

14日美股電子盤焦點，在於美伊再次傳出二度和談，雖議程、目標、形式和地點方面仍存在分歧，但外電指出，伊朗傾向於選擇伊斯蘭堡，主要因對巴基斯坦作為調解人感到滿意，但美國考慮其他備案，其中，巴基斯坦已提議在未來幾天內，即停火期結束前，在伊斯蘭堡舉行美伊第二輪會談下，WTI、布蘭特等指標油價走跌，在96~98美元間，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤應聲由黑翻紅、或漲勢擴大，其中，那斯達克上漲逾百點，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,060元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.22%、半導體期上漲0.20%，中型100期貨指數上漲0.39%。

台股14日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲838點，收36,296點，其中，外資現貨買超689億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加668口至36,664口；投信賣超56.6 億元，自營商買超55.2億元，三大法人合計買超687.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股開盤跳空，改寫歷史新高，均線呈現多頭排列，且成交量站穩月均量，價量齊揚下有利持續上漲，後續留意成交量能不能放大過快，否則短線容易在急漲後出現震盪。