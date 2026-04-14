快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊和談再露曙光 台指期夜盤再創36,553歷史新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期截至今日晚間約21點時，指數約在36,440點，上漲63點附近遊走。​示意圖／聯合報系資料照片
台指期截至今日晚間約21點時，指數約在36,440點，上漲63點附近遊走。​示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤14日開盤時，隨美股電子盤由黑翻紅或漲勢擴大下，以36,381點、上漲4點開出，雖一度下殺至36,357點、下跌20點，不過，在美伊和談再露曙光，多頭再次衝鋒，上衝至36,553點、上漲176點，再寫歷史新高；截至晚間約21點時，指數約在36,440點，上漲63點附近遊走。

14日美股電子盤焦點，在於美伊再次傳出二度和談，雖議程、目標、形式和地點方面仍存在分歧，但外電指出，伊朗傾向於選擇伊斯蘭堡，主要因對巴基斯坦作為調解人感到滿意，但美國考慮其他備案，其中，巴基斯坦已提議在未來幾天內，即停火期結束前，在伊斯蘭堡舉行美伊第二輪會談下，WTI、布蘭特等指標油價走跌，在96~98美元間，道瓊、那斯達克、標普等美股電子盤應聲由黑翻紅、或漲勢擴大，其中，那斯達克上漲逾百點，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,060元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.22%、半導體期上漲0.20%，中型100期貨指數上漲0.39%。

台股14日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲838點，收36,296點，其中，外資現貨買超689億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加668口至36,664口；投信賣超56.6 億元，自營商買超55.2億元，三大法人合計買超687.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股開盤跳空，改寫歷史新高，均線呈現多頭排列，且成交量站穩月均量，價量齊揚下有利持續上漲，後續留意成交量能不能放大過快，否則短線容易在急漲後出現震盪。

投信 標普 道瓊 台指期

延伸閱讀

大盤收漲838點 上市、上櫃指數及台積電同創新高

美股四大指數收紅激勵 台股早盤續攻、台積電衝上2,050元迎法說

台股開盤即創高！指數飆逾650點、突破36100關 台積電追平2,025歷史高點

伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

相關新聞

美伊和談再露曙光 台指期夜盤再創36,553歷史新高

台指期夜盤14日開盤時，隨美股電子盤由黑翻紅或漲勢擴大下，以36,381點、上漲4點開出，雖一度下殺至36,357點、下跌20點，不過，在美伊和談再露曙光，多頭再次衝鋒，上衝至36,553點、上漲176點，再寫歷史新高；截至晚間約21點時，指數約在36,440點，上漲63點附近遊走。

期交所調高元晶、欣興等期貨合約保證金

臺灣期貨交易所於4月15日調高元晶期貨（RLF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，欣興期貨（IRF）及欣興選擇權（IRO）為現行所屬級距適用比例的2倍。

期交所調高元晶期貨、欣興期貨及欣興選擇權保證金比例

臺灣期貨交易所於2026年4月15日調高元晶期貨（RLF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，欣興期貨（IRF）及欣興選擇權（IRO）為現行所屬級距適用比例的2倍。

台指期午盤觸及36,400大關超越現貨！電子族群獨領風騷

台積電（2330）法說在即，台股14日盤中上衝至36,322大關再刷歷史新高、台指期午盤也上衝至36,400大關再刷新高，台積電最高達2,050元同樣再攀高；千金股以大立光（3008）、創意（3443）最強，皆一度飆上漲停板；AI、機器人、工具機、光學、面板、晶片電阻等族群紛紛走強。

台達電、中鋼 四檔閃亮

美伊戰事詭譎多變，昨（13）日台股高檔震盪，部分大型股挾利基題材放閃，激勵股價走高。如台達電（2308）開低收高，終場上漲0.28%、收1,740元，創歷史新高；中鋼（2002）開高收高，終場上漲0.74%，表現均相對強勢。

台積電、京元電 選逾60天

AI晶片競爭升溫，輝達（NVIDIA）與Google新架構推升先進封裝需求，帶動GPU與TPU相關議題浮上檯面。法人指出，市場關注台積電（2330）CoWoS-L能否抗衡英特爾（Intel）搶奪NVIDIA與Google的訂單；同時也看好京元電（2449）的測試需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。