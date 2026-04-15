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英業達、緯創 認購熱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
英業達董事長葉力誠。聯合報系資料照
英業達董事長葉力誠。聯合報系資料照

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美伊和談雖然未見分曉，台股已續創新高，憑藉的是來自企業基本面成長的底氣，唯有基本面強勢表現，才有利股價表現，尤其上市櫃公司3月營收創新高者，成為多頭選股擇進標的，相關認購權證可留意布局時機。

台股昨（14）日續創歷史新高，盤面維持強勢格局。隨上市櫃公司3月營收揭曉後，部分個股展現基本面支撐力道，其中英業達（2356）、緯創（3231）營收同步改寫新高，成為資金關注焦點，可利用相關權證伺機布局。

英業達3月、第1季合併營收同步創下歷史新高，且目前伺服器業務出貨動能將持續看增。展望今（2026）年，法人預估，整體伺服器出貨量將維持雙位數成長，其中AI伺服器出貨年增幅可望逾20%，占整體營收比重由去年的40%提升至50%以上。

產品結構方面，既有客戶機櫃產品預計於下半年開始出貨，惟整體B300 HGX出貨量仍將高於GB300，多數客戶專案採Buy&Sell模式，大型客戶則不排除部分採寄售模式。在ASIC領域，既有客戶的Arm架構CPU伺服器出貨動能穩健。

整體而言，英業達今年營運展望正向，2027年成長動能可望進一步加速。

緯創營運成長動能明確，法人看好在AI伺服器與交換器雙引擎帶動下，今年獲利有望再創高峰。法人將緯創今年每股純益（EPS）預估上調2%至13.9元，年增率高達54%。法人分析，緯創全年成長主要受惠四大動能：首先，緯創受惠全球雲端服務供應商（CSP）擴增基礎設施，L10出貨量與營收預計年增逾一倍，規模上看1.5萬櫃。

第二，AI伺服器零組件受惠於Bianca與Strata運算板（Compute Board）需求持續攀升，營收將成長至逾1,000億元。第三，交換器營收表現優於原先預估，年增率將大幅成長逾10倍。第四，除AI領域外，通用伺服器需求亦展現強勁韌性。

權證發行商建議，看好英業達、緯創等3月營收創高股後續表現的投資人，可挑選價內外25%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

伺服器 英業達 緯創

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鴻勁氣盛 押逾150天

隨著全球AI算力需求持續攀升，先進封裝與測試鏈成為市場追逐焦點。半導體測試介面大廠鴻勁（7769）受惠於高效能運算（HPC）與AI晶片測試訂單挹注，產能利用率持續維持高檔，3月營收42.88億元，改寫歷史新高，吸引外資連日買超。

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勤誠（8210）昨（14）日漲6.7%至961元。法人看好勤誠受惠HGX、GB系列產品持續放量，以及ASIC客戶產品換代，將迎來大幅增長，因此給予「逢低買進」評等，發行券商建議可利用相關權證伺機操作。

全民權證／上銀 兩檔活跳跳

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