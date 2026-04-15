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北台要變天了！今起兩波鋒面 連下4天雨降溫

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華航、長榮航 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美伊停火談判，台股趁勢反彈創高，隨企業獲利上修趨勢未歇，華航（2610）、長榮航（2618）等3月營收創高股，短線股價或有發揮機會，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

華航3月合併營收207.8億元，改寫單月歷史新高紀錄。其中，貨運業務受惠農曆年後各行業積極復產，加上人工智慧（AI）伺服器、半導體機台與設備、無人機等貨源出貨強勁，帶動價量同步走揚，相關營收攀升至63.1億元。

客運業務方面，隨賞櫻旅遊熱潮到來，華航3月歐洲、北美、東北亞等航線平均載客率皆逾80%，尤其東京、大阪、名古屋、福岡、北海道等載客率逾90%，推升相關營收達126.1億元。

長榮航3月營收215.8億元，締造歷史新猷，主要拜美加及東南亞航線訂位動能明顯轉強，及中東戰事爆發後提升歐美航班機位需求外，還有WBC賽事及賞櫻旺季帶動東北亞量價齊揚，客運營收達140.9億元同創新高。

隨第1季末備貨效應發酵，長榮航3月空運需求較2月明顯提升，主要貨源來自AI伺服器、高科技電子產品等，電商貨量也穩定成長，單月貨運營收達49.0億元，年增8.0%。

展望後市，華航及長榮航持續關注國際航空客貨運市場變化，滾動式檢視燃油附加費，彈性調整最適營運航班規模及配置。法人認為，雖然調漲燃油附加費，但無法完全轉嫁，加上3月底前已售機票並無反映油價成本，若航空燃油無法迅速回落，恐壓縮獲利空間。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的華航、長榮航等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

東南亞 券商 營收

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