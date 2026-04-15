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全民權證／上銀 兩檔活跳跳
上銀（2049）受益半導體、人工智慧（AI）、自動化、機器人、基礎建設等相關產業需求轉強，今年來接單增溫，線性滑軌及滾珠螺桿訂單能見度拉長達三至四個月，並通知客戶調高售價，添增營運動能。
法人分析，上銀針對客戶屬性及產品規格，調高線性滑軌及滾珠螺桿售價約5%至10%，不僅反映基本面改善，更凸顯產業動態轉佳，隨工具機需求回溫、AI帶動半導體資本支出上行，獲利將重返成長軌道。
上銀訂單回籠帶動產能利用率逐步回升，法人預期3月後陸續反映在營運數據，毛利率有機會回到30%以上。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、離到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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