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全民權證／勤誠 選逾四個月
勤誠（8210）昨（14）日漲6.7%至961元。法人看好勤誠受惠HGX、GB系列產品持續放量，以及ASIC客戶產品換代，將迎來大幅增長，因此給予「逢低買進」評等，發行券商建議可利用相關權證伺機操作。
展望2026年，法人指出，HGX B300機殼將持續放量，今年整體HGX主要出貨自前代B200往B300升級。此外，GB300機殼今年持續放量，出貨量有望翻倍。去年整體組裝廠約出貨2.5萬櫃GB200／300，今年可望成長至5萬至6萬櫃，出貨動能與產業趨勢一致，帶動營收增長。
權證發行商建議，看好勤誠後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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