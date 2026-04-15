全民權證／緯穎 挑價內外20%

全球CSP對AI算力的軍備競賽持續升級，雲端伺服器大廠緯穎（6669）成長力道強勁。隨著大型語言模型與生成式AI應用深入企業端，緯穎核心客戶如Meta、微軟的拉貨動能穩定，帶動公司營收結構持續優化，法人預期其今年獲利表現將挑戰新高。

緯穎在技術端展現高度競爭力，不僅在傳統通用型伺服器維持優勢，更積極布局液冷散熱技術，以因應新一代高效能運算帶來的散熱挑戰。法人指出，緯穎的毛利率有望受惠於產品組合改善，即便市場面臨地緣政治及供應鏈調整，緯穎憑藉靈活的全球產能配置，展現出高度的營運韌性。

權證發行商建議，看好緯穎後市表現的投資人，可選價內外20％內、離到期日150天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）

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