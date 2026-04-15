台指期創高 短線樂觀

台股昨（14）日呈開高走高格局，電子權值股火力全開，加權指數上漲838點收36,296點，改寫新高。台指期漲勢更勝一籌，飆漲921點收36,381點再創新高，與現貨正價差約85點，惟外資未平倉靜空單也增加至3.6萬口之上，達36,664口。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,090口至4,677口，其中外資淨空單增加668口至36,664口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,500口至1,298口。

台新期貨認為，受伊朗尋求達成協議消息所激勵，台指期跳空開高600點，電子權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）聯袂走高，權王台積電（2330）更是創下2,055元的歷史新高價，終場以紅K棒作收。

目前指數持續站穩在所有均線之上，並且突破2月的歷史新高價，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金有望持續回流，提供指數後續上攻動能。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在34,000點，4月第三周周五結算的買權最大OI落在36,900點，賣權最大OI落在30,600點；外資台指期買權淨金額0.12億元、賣權淨金額-0.27億元。

整體來說，台積電16日法說會即為短線最重要變數，若釋出優於市場預期的資本支出擴張、先進製程需求強勁或AI相關訂單持續上修訊號，將有機會進一步觸發評價重估帶動指數延伸攻勢。

群益期貨（6024）表示，昨日外資現貨大買超，自營商選擇權略為樂觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面樂觀格局。

技術面上，台股放量突破前高、再創歷史新高，目前在波動率持續走低下，短線仍可以樂觀看待。