期貨商論壇／旺宏期 動能強勁

旺宏（2337）為國內主要記憶體廠之一，產品涵蓋NOR Flash與NAND Flash等領域，長期布局車用、工業及消費性電子市場。隨全球記憶體產業供需結構轉變，近年積極調整產品組合，擴大eMMC與NAND模組布局，並受惠報價上行循環，帶動業績動能回升。

旺宏3月營收季增45.9%、年增96.5%；第1季營收季增35.5%、年增70.6%，優於市場預期，主要受NOR Flash與SLC NAND價格同步調漲，以及中低容量eMMC需求提升帶動，出貨與平均售價同步上揚，法人看好未來數月營收可望站穩40億元以上水準。

展望後市，在NAND供給減少與報價上行帶動下，法人看好旺宏獲利可望顯著改善，並有機會轉虧為盈。隨AI應用帶動儲存需求擴張，記憶體供需缺口短期難以緩解，加上持續擴充產能與優化產品組合，營運動能可望延續，營運具中長期成長潛力，投資人可靈活運用旺宏期貨參與企業成長紅利。（兆豐期貨提供）

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