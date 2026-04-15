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期貨商論壇／原油期 底部有撐
近期國際原油市場經歷一連串「極限拉扯」。市場原先還沉浸在兩周停火喜悅中，不僅原油與美債殖利率雙雙回落，風險資產也迎來短暫的狂歡。不料，上周末和平談判宣告破裂，美國總統川普隨即下令美國海軍對進出伊朗港口實施強制性海上封鎖。
此舉瞬間引爆市場的極端恐慌，13日西德州、布蘭特原油雙雙跳空飆漲逾8%，黃金與美股期貨同步重挫。然而，僅隔一日隨著美伊雙方再度釋出重啟和談的意願，油價又迅速回吐漲幅，雙雙失守百元關卡。這種劇烈上下震盪，反映當前油市在「實質供給斷鏈」與「政治博弈」間的反覆橫跳。
展望後市，美國3月名目CPI受能源飆漲拖累衝高至3.3%，促使聯準會強化「高利率將維持更長時間」的預期，只要荷莫茲海峽的自由航行未獲全面且長期保障，油價底部支撐就依然強韌。建議投資人在操作上保持彈性，嚴格控管資金水位與槓桿，並靜待美伊後續的實質談判結果。（永豐期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
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