期交所調高元晶期貨、欣興期貨及欣興選擇權保證金比例

臺灣期貨交易所於2026年4月15日調高元晶期貨（RLF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，欣興期貨（IRF）及欣興選擇權（IRO）為現行所屬級距適用比例的2倍。

這次調高因元晶（6443）經臺灣證券交易所於4月13日公布為處置有價證券；欣興（3037）最近30個營業日內經證交所再次公布為處置有價證券，處置期間均為4月14日至4月27日。期交所依規定自4月15日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於4月27日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。