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台指期午盤觸及36,400大關超越現貨！電子族群獨領風騷

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台積電（2330）法說在即，台股14日盤中上衝至36,322大關再刷歷史新高、台指期午盤也上衝至36,400大關再刷新高，台積電最高達2,050元同樣再攀高；千金股大立光（3008）、創意（3443）最強，皆一度飆上漲停板；AI、機器人、工具機、光學、面板、晶片電阻等族群紛紛走強。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管股價短期會波動，但長期終究會回歸基本面。以安聯台股團隊密切追蹤約250家企業來看，預估2026年整體企業獲利成長率為33%，從去年底到今年初，獲利預估數字有望持續上修。其中，科技還是成長性最高的類股。

根據預估，電子產業過去兩年獲利已是30%以上的成長，今年預估成長38%。金融類股相對較弱，而傳產類股去年因為關稅等因素呈現衰退，在低基期下，今年理論上應會出現反彈。

在資金動能上，蕭惠中表示，隨著外資持有台股比重逐漸提高、逼近市值近五成，因此外資賣超不代表看壞，而是外資通常調節是為維持穩定比例的資產配置。另一方面，現在因為內資等其他資金來源變多，外資的影響力亦已下降。

展望後市，蕭惠中表示，在AI大趨勢下，台股機會仍可期。台灣晶圓代工龍頭是技術和產能關鍵核心，預估先進製程晶圓需求將持續上升，資本支出提高也將帶動設備商等相關廠商；記憶體方面因買方並無安全庫存，仍需維持基本進貨量，賣方同樣無庫存且普遍惜售，預期在庫存未建置達安全水位前，應無跌價空間，載板需求也在持續增加。

另外，當AI帶動晶片越來越複雜、越來越貴，越不能容忍錯誤，以前只做最後測試，但現在每一個環節都要測試，帶動測試介面等需求全面上升。

台股 千金股 大立光

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