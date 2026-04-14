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債市資金止血回流 投資級、非投等債單周轉淨流入

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對近期債市，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，美方同意以荷莫茲海峽開放為前提，與伊朗停火兩周，德黑蘭回應稱該海峽安全通行兩周具備可能性。中東局勢緩和的希望推動美國股債表現，美國公債利率曲線扭曲趨陡，10年期公債殖利率回落至4.29%。

美伊停火有望，債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年4月3日至4月8日止近一周，投資級債與非投資等級轉為淨流入。其中，投資級債續漲且資金轉為淨流入、非投資級債出現反彈且亦轉為淨流入，新興債市場的投資情緒則仍待回溫。

謝佳伶表示，經濟數據仍各有解讀，零售銷售、私營部門新增就業、首次/連續申請失業救濟人數等數據優於預期；然而製造業及服務業擴張速度分歧，投入成本指標卻同步上漲，中東戰爭的爆發對後續通膨影響仍有待觀察。

就策略上，謝佳玲表示，面對中東局勢牽動市場情緒以及加大市場波動幅度，美國短天期非投資級債可望相對抗跌；就各類債種方面，公債殖利率短期仍承壓，但再大幅上升空間有限；非投資級債財報表現強勁，獲利與指引仍相對偏向正向。

布局方向上，謝佳伶表示，建議可留意以下主題：首先，能源自主與放寬監管題材，有望帶動產量增加、基礎建設投資，有利於配銷與煉油，且上游與服務曝險有限；其次，美國再工業化主題，受惠產業:設備與卡車租賃公司、移動式倉儲與辦公空間供應商；再者，建築產品公司如航太與航空主題，受惠於新型節能機隊需求上升，看好飛機租賃；此外，非商辦 REITs部分，則是偏好高品質特殊型 REITs：飯店、電力、能源、資料中心基礎建。

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