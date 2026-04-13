伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

台指期夜盤13日開盤時，雖美股電子盤疲弱拖累，但以35,500點、上漲40點開出，雖一度下殺至35,455點、下跌5點，不過，在市場觀望中東情勢發展，多空皆不願出手表態中，一度上衝至35,613點、上漲153點，但截至晚間約21點時，指數約在35,556點，上漲96點附近遊走。

13日美股電子盤焦點，在於美國宣布在美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚間10點）起，封鎖所有進出伊朗港口的航運交通，而伊朗也回嗆，準備對波灣國家的港口重啟攻擊，不過，國際油價在早盤一度上衝至10%後，布蘭特、WTI油價即逐步略為收斂漲幅，晚間21點附近，在約逾7%附近、同步站穩百美元大關，道瓊、那斯達克、標普電子盤則維持日盤跌勢，但在晚間19點過後，跌幅略有擴大至0.4%~1%間，市場多空都不願提前表態中，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到1,995元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.30%、半導體期上漲0.03%，中型100期貨指數上漲0.05%。

台股13日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲39點，收35,457點，其中，外資現貨賣超161.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,593口至35,996口；投信買超71.3億元，自營商買超39.8億元，三大法人合計賣超50億元。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股開低後很快由黑翻紅，回到平盤附近震盪，終場價穩量縮收紅K棒，成交金額維持於20日均量之上，技術面均線、指標、量能皆有利於短多延續，短線隨時有機會突破35,579點歷史新高，惟須觀察成交金額變化，放大過速時須提防漲多震盪，萎縮過快亦須提防漲勢停滯，緩步站穩20日均量，將最有利於盤勢突破高點。