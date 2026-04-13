期貨商論壇／匯率期 留意波動

近期匯率與匯率期貨市場呈現明顯的「事件驅動但波動受抑」格局，美元在全球不確定性升溫下，維持相對強勢，主要反映市場對美國利率長時間維持高檔的預期尚未鬆動，加上地緣政治風險，使避險需求短線支撐美元指數。

不過，從期貨部位觀察，市場對美元的多單並未明顯擴張，顯示資金仍在等待更明確的政策或經濟數據指引。人民幣則持續承壓，內需復甦動能偏弱與資金外流壓力，使離岸與在岸匯價維持偏貶趨勢。

歐元走勢則相對震盪，市場對歐洲央行降息節奏的預期已部分反映，使歐元兌美元在區間內整理，期貨市場未出現明顯方向性押注，顯示多空分歧仍大。

整體來看，美元作為定價中心地位未被動搖，而非美貨幣則在各自基本面差異下呈現分化走勢，在缺乏重大政策轉折前，預期匯市將維持區間震盪格局；但一旦出現聯準會政策預期轉向或地緣政治風險實質升級，匯率期貨波動將可能快速擴大。

（永豐期貨提供）

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