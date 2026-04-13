期貨商論壇／原油期 伺機進場

隨著中東局勢再度陷入僵局，全球能源市場迎來劇烈震盪，目前美國川普政府正透過軍事與經濟雙重手段施壓，封鎖荷莫茲海峽已成為白宮最大化制裁籌碼的關鍵槓桿，旨在切斷伊朗政府與其軍事行動的資金來源。

然而，封鎖荷莫茲海峽是一把雙面刃。過去美國海軍多採取容忍姿態，允許伊朗油輪通過以維持全球油價穩定，但如今川普政府正冒著推高油氣價格的風險，採取極限施壓策略。

從供需基本面來看，持續的高油價已開始壓抑終端消費需求，儘管OPEC+有意增產，但受限於產能瓶頸與地緣政治干擾，供給彈性極為有限，使市場維持在「緊平衡」狀態。

對於想進場參與能源行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，採新台幣計價，並以現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意近期價格波動劇烈，留意保證金水位。

（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。