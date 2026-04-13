台指期 外資加碼空單

股期雙市不同步，台股昨（13）日最高達35,552點，未能突破前高壓力，終場上漲39點、收在35,457點；台指期下跌112點、至35,457點，逆價差0.29點。期貨商表示，待市場資金逐漸回流，指數有望挑戰歷史新高。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,435口至3,587口，其中，外資淨空單增加1,593口至35,996口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加152口至2,798口。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍屬W多方型態，目前待量突破歷史前高位置，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，受到上周末美伊談判破局影響，台指期昨日開低近300點、且回測上周五低點，所幸塑化、水泥窯等傳產類股扮演撐盤要角，電子股也陸續觸底反彈，使指數收斂跌幅，終場以紅K棒留上影線作收。

目前指數持續站穩在所有均線之上，且離歷史高點僅一步之遙，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金有望逐漸回流，指數有望挑戰歷史新高。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月大量區買權OI落在36,000點，賣權最大OI落在34,000點，月買權最大OI落在36,500點，月賣權最大OI落在30,600點；外資台指期買權淨金額1.07億元、賣權淨金額-0.75億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台積電（2330）16日法說才是真正決定短線多空的關鍵錨點，市場現在的心態其實很一致，就是提前卡位但又不願意在結果出來前大舉押注，是典型的籌碼鎖定與觀望共存結構，尤其在AI供應鏈沒有出現實質利空之前，任何回檔都會被視為布局機會、而不是趨勢反轉。