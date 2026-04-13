快訊

周日帝爺公生接穀雨…命理師曝4招打小人 示警1狀況恐遭反噬

美封鎖荷莫茲…川普：伊朗致電急盼達成協議 習近平也希望戰爭落幕

陽光行動／蛋價內幕揭祕…來自同牧場卻不同價 「混蛋」又難防

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市不同步，台股昨（13）日最高達35,552點，未能突破前高壓力，終場上漲39點、收在35,457點；台指期下跌112點、至35,457點，逆價差0.29點。期貨商表示，待市場資金逐漸回流，指數有望挑戰歷史新高。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,435口至3,587口，其中，外資淨空單增加1,593口至35,996口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加152口至2,798口。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍屬W多方型態，目前待量突破歷史前高位置，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，受到上周末美伊談判破局影響，台指期昨日開低近300點、且回測上周五低點，所幸塑化、水泥窯等傳產類股扮演撐盤要角，電子股也陸續觸底反彈，使指數收斂跌幅，終場以紅K棒留上影線作收。

目前指數持續站穩在所有均線之上，且離歷史高點僅一步之遙，後續若地緣政治風險不再升高，市場資金有望逐漸回流，指數有望挑戰歷史新高。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月大量區買權OI落在36,000點，賣權最大OI落在34,000點，月買權最大OI落在36,500點，月賣權最大OI落在30,600點；外資台指期買權淨金額1.07億元、賣權淨金額-0.75億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台積電（2330）16日法說才是真正決定短線多空的關鍵錨點，市場現在的心態其實很一致，就是提前卡位但又不願意在結果出來前大舉押注，是典型的籌碼鎖定與觀望共存結構，尤其在AI供應鏈沒有出現實質利空之前，任何回檔都會被視為布局機會、而不是趨勢反轉。

台積電 選擇權 台指期

延伸閱讀

外資扮神隊友！國巨飆新高吸金290億元、台玻鎖漲停爆12萬張大量

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

4月台股期指跌112點

權王台積電法說行情助攻 台股再飆新高站上35,417點

相關新聞

台達電、中鋼 四檔閃亮

美伊戰事詭譎多變，昨（13）日台股高檔震盪，部分大型股挾利基題材放閃，激勵股價走高。如台達電（2308）開低收高，終場上漲0.28%、收1,740元，創歷史新高；中鋼（2002）開高收高，終場上漲0.74%，表現均相對強勢。

台積電、京元電 選逾60天

AI晶片競爭升溫，輝達（NVIDIA）與Google新架構推升先進封裝需求，帶動GPU與TPU相關議題浮上檯面。法人指出，市場關注台積電（2330）CoWoS-L能否抗衡英特爾（Intel）搶奪NVIDIA與Google的訂單；同時也看好京元電（2449）的測試需求。

全民權證／世界 兩檔馬力強

世界先進（5347）在AI伺服器相關需求強勢成長，以及更多成熟製程企業合作的機會下，後續季度平均售價可望有所提升，刺激今年營運逐季好轉，有望在產業上行周期下延續漲價趨勢。

全民權證／啓碁 押逾兩個月

台股昨（13）日高檔震盪，啓碁（6285）受惠低軌衛星題材發酵，帶動獲利大幅成長，法人估將大賺一個資本額，激勵股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價248元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

全民權證／雙鴻 押價內外20%

雙鴻（3324）受惠到Vera Rubin世代水冷板用量大幅增加，且導入機櫃內部分歧管（inner-Manifold）設計，帶動分歧管價值大幅提升，法人對其維持「買進」評等。

最牛一輪／大銀微聚光 永豐5C 靚

大銀微系統（4576）自結3月合併營收3.21億元，月增25.9%、年增49.5%，創2022年4月以來新高；累計第1季合併營收8.55億元、年增45.4%。在CoWoS、FOPLP等高階應用帶動下成長強勁，預計第2季提升三成產能以因應需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。