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全民權證／雙鴻 押價內外20%
雙鴻（3324）受惠到Vera Rubin世代水冷板用量大幅增加，且導入機櫃內部分歧管（inner-Manifold）設計，帶動分歧管價值大幅提升，法人對其維持「買進」評等。
雙鴻今年泰國新廠步入量產階段，水冷散熱相關零組件產能有望擴大。展望2027年，法人看好Vera Rubin導入inner-Manifold設計，單層Compute Tray價值提升至1,000美元；推估單櫃Manifold價值可達3.6萬美元。據此，上修雙鴻2027年Manifold營收預估，由原先67.56億元大幅調升至217億元。權證發行商建議，看好雙鴻的投資人，可挑選相關認購權證進行布局，以價內外20%以內、剩餘天數60天以上等條件為主。（兆豐證券提供、記者崔馨方整理）
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