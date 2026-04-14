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全民權證／啓碁 押逾兩個月
台股昨（13）日高檔震盪，啓碁（6285）受惠低軌衛星題材發酵，帶動獲利大幅成長，法人估將大賺一個資本額，激勵股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價248元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。
法人指出，啓碁產品轉型往高值化的交換機、OCS（光路交換機）發展，且為低軌衛星地面使用者終端的少數供應商之一，車聯網產品也將持續成長，帶動今年獲利表現將大幅激增。法人預估啟碁今明兩年每股純益（EPS）將增至11.1元與15.6元水準，年增率各達74%與38.4%，因此高喊「買進」。看好啟碁後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，距到期日超過60天的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）
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