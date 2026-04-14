台達電、中鋼 四檔閃亮

美伊戰事詭譎多變，昨（13）日台股高檔震盪，部分大型股挾利基題材放閃，激勵股價走高。如台達電（2308）開低收高，終場上漲0.28%、收1,740元，創歷史新高；中鋼（2002）開高收高，終場上漲0.74%，表現均相對強勢。

台達電隨產品組合轉佳、獲利提升，內外資紛紛上調獲利預估，不但給予「買進」或「優於大盤」等正向評等，甚至上調目標價至2,000元或以上，如瑞銀給予2,000元、群益投顧更上看2,160元。群益投顧指出，台達電受惠於AI、Data Center領域需求成長，營收與獲利維持成長趨勢。估計今年每股純益（EPS）上看35.7元，年增率54.2%，明年41.08元，年增率15%，獲利成長動能不墜，因而給予「買進」評等。

中鋼第2季營運因地緣政治影響，運價上漲加上旺季因素使鐵礦砂、焦煤等價格短期仍維持相對高檔，中鋼並調高第2季季盤、及4月月盤報價，5月還有上漲空間，因此法人預估中鋼單季營運將轉虧為盈。展望今年，法人認為，歐美鋼價維持於高檔，有望提供全球鋼鐵報價下檔支撐，且隨下游出口商切入歐美市場，帶動拉貨需求，內銷則聚焦商辦、半導體廠房及公共工程等強勁需求，全年鋼品出貨將「價漲量增」。權證商建議，可挑選相關連結的認購權證，以價內外10%以內、剩餘天數超過100天等條件為主。