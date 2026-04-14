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全民權證／世界 兩檔馬力強
世界先進（5347）在AI伺服器相關需求強勢成長，以及更多成熟製程企業合作的機會下，後續季度平均售價可望有所提升，刺激今年營運逐季好轉，有望在產業上行周期下延續漲價趨勢。
世界先進目前訂單能見度為三至四個月，今年產能利用率有望介於80%至90%，第1季約80%至85%；第2季可望再提升，產能利用率有機會超過85%。法人看好世界先進第2季趨勢向上，主要來自AI伺服器/手機電源管理相關出貨超預期。AI需求仍為市場亮點，客戶產品規格持續升級挹注營收；手機則有美系客戶轉單效應發酵。看好世界先進的投資人，建議利用價外20%以內、可操作150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
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