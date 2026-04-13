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4月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北13日電

台北股市今天上漲39.46點，收35457.29點。4月電子期收2230.7點，下跌6.8點，正價差0.03點；4月金融期收2450.2點，下跌30.6點，逆價差0.5點。

4月電子期以2230.7點作收，下跌6.8點，成交225口。5月電子期以2235.8點作收，下跌11.7點，成交43口。

電子現貨以2230.67點作收，上漲0.84點；4月電子期貨與現貨相較，正價差0.03點。

4月金融期以2450.2點作收，下跌30.6點，成交237口。5月金融期以2464點作收，下跌22點，成交14口。

金融現貨以2450.7點作收，下跌20.58點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差0.5點。實際收盤價以期交所公告為準。

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4月電子期金融期齊漲

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