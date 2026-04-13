4月台股期指跌112點

金像電（2368 ）與貿聯-KY（3665）業績持續成長，獲法人青睞。權證發行商表示，台股上周五（10日）收盤點位已創下歷史新高，法人績優股也在高檔向上攀堅，但中東戰事尚未明朗，投資人可挑選價內外10%內（含）、距到期日超過五個月以上的長天期相關認購權證操作。

2026-04-12 23:48