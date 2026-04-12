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台積、國巨 押逾五個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

中東地緣政治風險仍未完全落幕，台積電（2330）、國巨*（2327）等AI供應鏈在需求前景看好中，成為投資買盤的避風港。權證券商建議，投資人可利用價內外15%內、距到期日超過五個月等條件的認購權證，參與相關個走勢。

法人指出，台積電目前先進製程投資重點聚焦於N3產能擴充、以及N2產能建置；台積電先前已表示N3以下先進製程供不應求，正在加速擴產，包括盡可能加速台灣和美國亞利桑那州既有的晶圓廠時程，以及必要時透過轉換N5產能來支援N3等作法。

台積電N3家族目前以南科Fab18B為主，2026年初月產能預計約13萬片。預估2026年底大於15萬片，涵蓋台灣及美國廠。N2製程如期在去年第4季進入量產，Tape-out數量更勝N3；不過，因複雜度提高，因此，今年下半年才有較明顯營收貢獻。N2P和N2X則計畫2026年推出，客戶包括蘋果、AMD、英特爾、Broadcom等。

台積電大幅上調2024~2029年AI加速器營收年複合成長率（CAGR）至55%~59%，並上調公司整體2024年起，五年期長期營收成長率至趨近25%，預期今年Foundry 2.0產業產值成長14%，表現將優於產業平均，接近年成長30%。市場法人普遍預估台積電今年每股獲利（EPS）在90~95元。

國巨*方面，因白銀價格持續上漲，已超出產業龍頭的村田所能吸收的範圍，因此，村田日前發函通知客戶，將針對部分電感相關產品進行價格調漲，調漲產品包含積層型鐵氧體功率電感、積層型射頻電感、積層片式鐵氧體磁珠、積層型共模扼流圈等，市場預期台廠有機會因此間接受惠。

分析師表示，國巨*今年將持續受惠AI相關產品營收占比持續提升、漲價調整開始反應，全年營收預估為1,587億元，年增19.4%，毛利率38.6%，稅後純益335.3億元，年增44.5%，EPS上看16.1元。

美國 營收 南科

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台積、國巨 押逾五個月

中東地緣政治風險仍未完全落幕，台積電（2330）、國巨*（2327）等AI供應鏈在需求前景看好中，成為投資買盤的避風港。權證券商建議，投資人可利用價內外15%內、距到期日超過五個月等條件的認購權證，參與相關個走勢。

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