金像電、貿聯 四檔有戲

金像電（2368 ）與貿聯-KY（3665）業績持續成長，獲法人青睞。權證發行商表示，台股上周五（10日）收盤點位已創下歷史新高，法人績優股也在高檔向上攀堅，但中東戰事尚未明朗，投資人可挑選價內外10%內（含）、距到期日超過五個月以上的長天期相關認購權證操作。

金像電音Trainium 3預計將於今年第3季量產，隨市占上升及PCB內含價值成長20-30%，預期將大幅提升營收及毛利成長。此外，預計美系CSP客戶有望於今年第4季出貨高於30層的HLC產品；800G交換器需求暢旺，預計於今年下半年營收占比將超越400G，其層數約在38-44層，隨學習曲線趨於成熟，將大幅貢獻毛利。

金像電今年第1至3季單月產值法人預估分別為54億元、62億元、73億元，台灣廠受惠高階產品組合優化，單月產值較原先預期增加2億元，並預計於第3季再擴充雙位數產能；蘇州廠則透過引進新設備去瓶頸製成增加高階產值的比重，並預計明（2027）年第4季開出新產能；泰國廠今年下半年產值預計相較今年第1季將呈現四倍成長。

貿聯-KY作為伺服器Power whip及Busbar主要供應商，下世代產品Rubin、Rubin Ultra機櫃功率將較GB世代大幅提升，此將有益於貿聯-KY Power產品規格大幅提升帶動ASP上揚，且未來電源系統將走入HVDC架構下，Power Whip等產品用量將成倍數增長。

隨GB放量推動HPC產品強勢增長，展望2026／2027年，法人看好GB／Rubin連接器產值隨kW功率倍增，估貿聯-KY HPC業務2026／2027年營收年增81%／40%至484億元／678億元，占比達51%／58%。此外，貿聯-KY積極布局光通訊業務，併購中國大陸光通訊產品供應商新富生光電，新題材有望帶動評價走升。