全民權證／印能 二檔強強滾

印能（7734）為國內第一家導入量產高壓高溫烤箱設備商，主要解決製程氣泡、產品翹曲、產品散熱等問題。法人指出，印能以真空高壓、高溫烤箱技術聞名，在先進封裝的除泡機市場中，全球市占達80%，受惠AI需求帶動晶圓代工與封測廠積極擴產，訂單能見度已達2026年底。

展望後市，法人認為，印能毛利率希望維持60%以上，隨著第四代產品跟解決翹曲的設備開始出貨，未來希望慢慢往上，2026年希望營益率優於2025年，整體而言，隨著產品市占率高，受惠先進封裝趨勢，獲利將大幅成長。權證發行商建議，看好印能後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日超過五個月的認購權證，參與這波偏多行情。（元大證券提供）

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