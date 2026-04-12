聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／印能 二檔強強滾
印能（7734）為國內第一家導入量產高壓高溫烤箱設備商，主要解決製程氣泡、產品翹曲、產品散熱等問題。法人指出，印能以真空高壓、高溫烤箱技術聞名，在先進封裝的除泡機市場中，全球市占達80%，受惠AI需求帶動晶圓代工與封測廠積極擴產，訂單能見度已達2026年底。
展望後市，法人認為，印能毛利率希望維持60%以上，隨著第四代產品跟解決翹曲的設備開始出貨，未來希望慢慢往上，2026年希望營益率優於2025年，整體而言，隨著產品市占率高，受惠先進封裝趨勢，獲利將大幅成長。權證發行商建議，看好印能後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日超過五個月的認購權證，參與這波偏多行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。