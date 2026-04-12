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全民權證／台化 挑價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理

台化（1326）第1季營運，雖年節假期影響出貨量，然SM、PS、ABS、PX等產品報價皆較去年第4季季末上漲，此外原油報價急漲，市場認為上游芳烴產品報價跟漲連動性較下游塑料產品高，因此第1季營收817.4億元，季增25.8%。

因芳烴產品利差自去年12月開始轉佳，第1季以來，芳烴產品平均利差亦較去年同期明顯改善，基此利多帶動，台化第1季每股稅後純益（EPS）1.07元，轉虧為盈；全年在產品利差改善中，預估營收將達3,088.9億元，並受惠產線整併及市場拓展等策略，整體營運將獲明顯轉佳、毛利率上升，損益將由虧轉盈。

權證發行商建議，看好台化後市投資人，建議利用價內外15%內、距到期日超過五個月的認購權證介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 EPS 台化

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