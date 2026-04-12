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期貨商論壇／黃金期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理

美國政府近期公布非農就業人口達17.8萬人，遠高於市場預估，失業率下降至4.3%，顯示美國整體就業市場表現強勁，對於黃金價格有穩定的作用；同時美伊戰事雖仍前景不明，布蘭特原油回跌，緩解市場對於通膨的恐慌。

然而，3月聯準會維持利率不變，但內部出現不同聲音，顯示決策趨於分化，未來CPI數據將是黃金價格隱憂，但經此一役，恐加劇世界各國去美元化的腳步，即便未來受消息面影響有短暫回落可能性，但中長期仍有實質買盤支撐。

從籌碼需求面來看，歷經3月的黃金拋售潮，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金近期持倉水位些微下降至1,052.4公噸；CFTC非商業交易人來到16.3萬口，持倉量近期亦開始止穩，顯示市場對中東戰事未來影響已逐漸取得共識。

從線圖分析，黃金在歷經3月中通膨傳導致升息疑慮，並遭市場拋售後，已止穩反彈，回到4,750美元的水準，預期有機會在4,200~4,800美元區間震盪，待戰事止穩，底部型態完成並蓄勢反攻5,000美元。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，同步全球動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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