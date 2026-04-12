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期貨商論壇／穩懋期 後市樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理

砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）公布3月營收16.4億元，月增11.8%、年增34.2%；第1季營收45.9億元，季減4.2%、年增28.3%。由於傳統淡季，業績表現符合市場預期。

光通訊方面，穩懋已與多間一線客戶合作，產品涵蓋接收端PD、發射端EML∕VCSEL∕CW laser及Driver IC等。目前Driver IC與50G VCSEL已量產，管理層於先前於法說會指出，PD產品已進入最終驗證階段，4月開始出貨予美系網通晶片大廠，將為2026年光通訊業務的重要營收來源。

隨整體市場對高功率、高速雷射晶片需求強勁，多家雷射大廠已與穩懋接洽。穩懋具備充足的epi前段與晶片製程產能，並計劃追加CW雷射所需的光學微影設備E-beam與Stepper，預計2027年E-beam設備總數將增加至十台，顯見公司對CW業務具高度把握。因LD測試時程較長，目前CW、EML雷射仍處驗證階段，預計2027年完成客戶驗證並進入量產，屆時可望帶動發射端LD成為光通訊主要成長動能。

產業趨勢而言，目前3吋與4吋磷化銦產能難以滿足市場快速成長需求，多間美系大廠已陸續規劃設置6吋產能以提高產出，而穩懋身為全球最大6吋三五族化合物半導體代工廠，具規模量產經驗優勢，投資人可偏樂觀看待後市發展。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

法說會 晶片 營收

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