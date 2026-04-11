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美伊停火兩周…風險偏好回溫 法人建議短線債市布局仍以美債為主

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
法人指出，中東局勢仍不算穩定，短線債市投資布局仍以美債及複合債券為主，並尋找低接新興市場債市的機會。美聯社
法人指出，中東局勢仍不算穩定，短線債市投資布局仍以美債及複合債券為主，並尋找低接新興市場債市的機會。美聯社

美伊宣布停火兩周，投資人承擔風險意願提升，美元及油價下挫，主要股市反彈，新興市場債市及匯市回溫，美國非投資級公司債市持續上揚。法人指出，中東局勢仍不算穩定，短線債市投資布局仍以美債及複合債券為主，並尋找低接新興市場債市的機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，中東地緣情勢可能使經濟成長趨緩但不至於衰退，主要是因為各國仍有財政措施支持，且相比2022年，目前全球經濟更具韌性，但通貨膨脹壓力可能增大，且不降息或升息風險也可能提高。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，由於財政刺激與AI投資支出仍穩健，看多美國經濟，並預期聯準會Fed）今年全年都可能維持利率不變。伊朗戰事展現美國的結構性優勢，至於新興市場在經歷這波考驗後，商品出口國與具備穩健宏觀基礎的國家將展現韌性，可望在修正後出現投資機會。

富蘭克林投顧指出，短線風險偏好可能因美伊暫時停火而回升，最受惠的可能是先前受油價飆升承壓最重的市場，通膨擔憂也可望緩和，後續仍需觀察荷莫茲海峽的通行情況與航運條件及油價走勢。

富蘭克林投顧建議，現階段審慎看待彈升後的市場重新定價，仍先以美國資產為核心，尤其看好美國非投資等級公司債與美元精選複合債，待市場進一步明朗後再依風險屬性搭配新興債市部位，掌握修正後的機會。

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