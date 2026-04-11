全民權證／弘塑 選逾六個月

信驊（5274）目前訂單能見度已直達年底，也已初步掌握部分2027年訂單，現階段營收與獲利仍有望向上，之前受制於BT載板產能影響後市，但公司已力行克服並鞏固相關產能，近期下半年BT載板產能也傳捷報，對下半年的營收能見度與營運確定性抱持更樂觀的態度。信驊也積極拓展玻纖布的供應來源，包含導入新供應商及尋找替代材料。

2026-04-11 00:36