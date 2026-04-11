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全民權證／弘塑 選逾六個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

弘塑（3131）第1季營收季減26%，年增29%，但為全年谷底，受惠AI剛需帶動，CoWoS產能仍供不應求，加上美系手機今年下半年全面改採WMCM，均推升相關設備拉貨動能。加上美HBM積極擴產，今年營運將季季高，訂單能見度達2027年。

隨台積電嘉義AP7與南科AP8新廠設備陸續進機，弘塑在手訂單高，產能已全數售罄，今年營運將呈季季高趨勢，近期隨大客戶CoWoS或SoIC產能再度上修，今明年獲利也將上修；毛利率受惠湖口新產能開出，自製比重提高，未來將增至43.8%。

權證券商建議，看好弘塑後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期180天以上的商品介入，透過靈活操作參與行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

弘塑 權證 嘉義

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弘塑（3131）第1季營收季減26%，年增29%，但為全年谷底，受惠AI剛需帶動，CoWoS產能仍供不應求，加上美系手機今年下半年全面改採WMCM，均推升相關設備拉貨動能。加上美HBM積極擴產，今年營運將季季高，訂單能見度達2027年。

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