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全民權證／信驊 兩檔展望佳
信驊（5274）目前訂單能見度已直達年底，也已初步掌握部分2027年訂單，現階段營收與獲利仍有望向上，之前受制於BT載板產能影響後市，但公司已力行克服並鞏固相關產能，近期下半年BT載板產能也傳捷報，對下半年的營收能見度與營運確定性抱持更樂觀的態度。信驊也積極拓展玻纖布的供應來源，包含導入新供應商及尋找替代材料。
法人表示，信驊2026至2027年營運展望佳，除全球AI與通用型伺服器需求維持強勁外，新打入的美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈最快2027年將成新獲利動能，並預期2028年貢獻更顯著。
權證券商建議，看好信驊後市的投資人，建議利用價外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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