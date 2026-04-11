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全民權證／智邦 押價內外15%
隨著全球AI算力需求持續攀升，資料中心架構升級帶動高速交換器換機潮，智邦（2345）憑藉其在400G產品的高市占率，以及800G產品的領先出貨進度，成為市場高度關注的焦點。法人指出，受惠四大CSP擴大資本支出，智邦今年營收成長動能強勁，後市表現看旺。
智邦在SmartNIC（智慧網卡）與AI加速器的布局已進入收割期，不僅毛利率展現韌性，股價近期亦在買盤支撐下，再突破歷史新高。法人認為，隨著乙太網路在AI運算環境中的滲透率提升，智邦作為白牌交換器領導者，具備長期評價調升的潛力。
權證發行商建議，面對智邦股價的高波動與產業趨勢，可挑選價內外15％、剩餘天數大於150天的認購權證參與行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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