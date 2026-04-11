致茂、牧德 權證四檔動能強

全球AI應用進入高速成長期，帶動半導體先進封裝與高階電路板的需求呈現爆發式增長，量測設備龍頭致茂（2360）、AOI檢測大廠牧德（3563），憑藉技術領先優勢，第1季營收雙雙刷新歷史紀錄，展現強勁的成長韌性。市場分析師認為，隨2026年AI伺服器規格持續升級，兩大檢測大廠後市看旺，成為盤面上資金關注的核心焦點。

致茂3月營收43.66億元、年增率高達63.5％，第1季營收更突破118億元大關。公司受惠於AI晶片及高效能運算（HPC）帶動的測試需求，特別是在SLT（系統級測試）與高壓直流（HVDC）檢測設備領域，訂單能見度已直達下半年。

法人指出，致茂每股純益（EPS）已寫下27.7元的新紀錄，今年隨著晶圓代工大廠先進封裝產能持續開出，對高精度量測設備的需求呈「剛性成長」，全年營運可望挑戰「連兩年刷新紀錄」。

牧德則在「雙軌四線」轉型策略下成效斐然，3月營收以3.38億元創下單月歷史新高。牧德過去深耕PCB檢測，近年積極切入半導體領域，2025年半導體設備營收比重已躍升至12％以上，預期2026年將進一步攀升。

法人表示，隨客戶端先進封裝產線放量，牧德的高階AOI設備憑藉優異的產品競爭力與毛利率，成為推升獲利成長的第二曲線。其股價在基本面支撐下，近期展現極強的動能，創下歷史新高價並蓄勢挑戰千金股門檻。

權證發行商建議，面對致茂、牧德等高價優質股，若投資人希望降低資金門檻或放大獲利槓桿，可以挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上的認購權證，精準捕捉AI檢測設備雙雄的波段漲幅。