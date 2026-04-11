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聯發科、世芯 權證挑長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國雲端服務供應商（CSP）的訂製化訂單將成為市場大餅，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）有望參與商機，也成為未來業績成長契機。權證發行商表示，可挑選價內外合理的中長天期認購權證短線操作，擴大獲利空間。

聯發科旗下控股公司Digimoc Holdings Limited取得美國矽光子新創大廠Ayar Labs特別股1,722,759股，持股比重約2.4%。法人認為，此舉補齊雲端AI傳輸的武器，聯發科透過結盟Ayar Labs，能直接取得最先進的光傳輸技術，完成光電整合。聯發科若能在其ASIC方案中，直接整合Ayar Labs的矽光子IP，將能提供功耗更低、算力密度更高的客製化晶片方案，大幅增加CSP巨頭大單的勝率。

聯發科今年營收隨著AI貢獻增加，抵銷手機下滑影響並維持成長；車用部分出現顯著進展，車載平台、車聯網解決方案持續提升市占。2027年除現有CSP客戶挹注更先進專案之外，亦有新CSP客戶洽談新案；預估2027年來自資料中心ASIC營收將貢獻達1,200億元。

世芯-KY今、明年營收將大幅成長，主要是北美大客戶新世代產品N3量產和下一代設計合作，預計營收將從今年第2季顯著躍升。車用業務產品ADAS預計將從今年開始顯著貢獻營收。下一代產品開發已在進行中，將為業務帶來強勁動能。AI運算需求持續，北美雲端服務器供應商CSP業者積極建置自研晶片趨勢未變，有利世芯-KY未來營運。若未來大客戶進一步對外銷售晶片，世芯-KY將會有額外上行空間。

權證發行商建議，看好聯發科、世芯-KY後市股價表現的投資人，可買進價內外20%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。

營收 聯發科

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致茂、牧德 權證四檔動能強

全球AI應用進入高速成長期，帶動半導體先進封裝與高階電路板的需求呈現爆發式增長，量測設備龍頭致茂（2360）、AOI檢測大廠牧德（3563），憑藉技術領先優勢，第1季營收雙雙刷新歷史紀錄，展現強勁的成長韌性。市場分析師認為，隨2026年AI伺服器規格持續升級，兩大檢測大廠後市看旺，成為盤面上資金關注的核心焦點。

全民權證／信驊 兩檔展望佳

信驊（5274）目前訂單能見度已直達年底，也已初步掌握部分2027年訂單，現階段營收與獲利仍有望向上，之前受制於BT載板產能影響後市，但公司已力行克服並鞏固相關產能，近期下半年BT載板產能也傳捷報，對下半年的營收能見度與營運確定性抱持更樂觀的態度。信驊也積極拓展玻纖布的供應來源，包含導入新供應商及尋找替代材料。

全民權證／智邦 押價內外15%

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最牛一輪／華通氣盛 凱基5A 拉風

華通（2313）3月合併營收69.43億元，月成長33.5%，年增11.1%；今年首季營收195.48億元，年增16.9%。低軌衛星等商機持續升溫，投資逾5億元租賃大園廠辦擴產，因應中長期營運發展規劃及產能擴充，最快第2季開出。

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