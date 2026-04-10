利多消息不斷 台指期夜盤由黑翻紅

台指期夜盤10日開盤時，雖美股電子盤疲弱拖累，以35,521點、下跌48點開出，雖一度下殺至35,475點、下跌94點，不過在市場觀望美伊本周會談進度，加上俄烏傳出停戰消息，國際油價走疲，以及美國3月CPI公布後，美股電子盤反彈帶動下，截至晚間約9點時，指數約在35,611點，上漲42點附近遊走。

10日美股電子盤焦點，在於美伊雙方11日將在巴基斯坦展開會談，中東緊張情勢開始降溫之際，俄烏雙方談判正朝解決方案發展，衝突結束外電傳出，停戰可能「不會太久」下，國際油價開始由紅翻黑，加上晚間20點30分公布的美國3月整體CPI、核心CPI分別年增3.3%、2.6%，低於預期中，市場開始押注聯準會降息機率上升中，美股電子盤反彈，也激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，來到2,005元、下跌5元附近遊走，電子期上漲0.07%、半導體期上漲0.07%，中型100期貨指數下跌0.23%。

台股10日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲556點，收35,417點，其中外資現貨買超288億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,004口至34,403口；投信賣超31.7億元；自營商買超122.5億元，三大法人合計買超378.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股收最高點35,417點、距離2月26日所創下的歷史高點35,579點僅相差162點，只要大盤未收黑K、且跌破前一日低點，指數有望突破35,579點，突破後若價量配合得宜，漲勢仍可延續。近期投資人可採取逢低承接偏多操作策略，關注標的以3月營收表現亮眼、且技術面沿著短期均線上漲的強勢個股為主。