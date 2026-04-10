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4月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北10日電

台北股市今天上漲556.67點，收35417.83點。4月電子期收2237.55點，上漲48.25點，正價差7.72點；4月金融期收2480.8點，下跌4.8點，正價差9.52點。

4月電子期以2237.55點作收，上漲48.25點，成交309口。5月電子期以2247.5點作收，上漲50.2點，成交10口。

電子現貨以2229.83點作收，上漲45.37點；4月電子期貨與現貨相較，正價差7.72點。

4月金融期以2480.8點作收，下跌4.8點，成交181口。5月金融期以2486點作收，下跌4.8點，成交8口。

金融現貨以2471.28點作收，下跌18.88點；4月金融期貨與現貨相較，正價差9.52點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 台北

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