全民權證／長興 挑價內外10%

亞洲最大合成樹脂、全球最大乾膜光阻劑、全球前五大UV光固化樹脂供應商長興（1717），昨（9）日股價開高走高，盤中即亮燈漲停，漲停價73.8元，創28年來波段新高，表現相當強勢。

法人指出，長興今年營運由於受惠三大事業體展望正向、多點發揮，因而吸引買盤湧入。其中，合成樹脂有一季的低價庫存，加上產品漲價，後市獲利可期；而高階PCB用乾膜光阻比重提升，帶動獲利表現。

法人圈預估長興今年營收年增25-30%，第2季營運受惠油價上漲，中長期則挾半導體液態封裝材料題材發酵，因此紛紛喊「買」。權證發行商建議，看好長興後市的投資人，可挑價內外10%內，距到期日超過三個月認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）