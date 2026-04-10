聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／致茂 押逾二個月
致茂（2360）受惠AI需求熱絡，帶動Power檢測、半導體及光學測試等設備出貨大增，第1季營收118.5億元，季增38.1%，年增72.7%，締造單季歷史新高。
法人指出，隨各大CSP持續擴充資本支出，AI仍是致茂今年成長動能來源，Power檢測方面，AI伺服器PSU、BBU等產線隨晶片功耗持續提升，400V/800V產品可望於下半年量產。
半導體及光學測試部分，AI晶片設計複雜度提升、後段測試道數增加，挹注SLT設備量價齊揚，未來AI ASIC晶片多採SLT測試及先進封裝CoWoS帶動Metrology出貨動能，營運正向。
權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、距到期日60天以上權證靈活操作，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。