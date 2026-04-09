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市場聚焦美伊談判！台指期夜盤震盪翻黑 關鍵變數一次看
美伊衝突暫緩，台指期夜盤9日以34,922點開低，盤中走勢持續呈現震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報34,873點，跌51點、跌幅0.1%；盤初走弱，但盤中多方一度反彈至最高34,955點，隨後則由紅翻黑，最低暫達34,765點，高低點震盪達190點。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，目前市場靜待美伊10日在巴基斯坦談判結果、3月營收、16日台積電（2330）法說c會、聯準會美東時間17-18日召開利率決策會議等。
此外，美國總統川普的「最後通牒」與伊朗的「十項條件」已經不單是區域衝突，而是全球霸權的重新洗牌，包括中、美、俄、伊朗等，若伊朗能逼退美國並掌控荷莫茲海峽，後市可能將掌握全球能源大權，同時市場也反映對能源通膨與霸權信譽瓦解的潛在焦慮。
綜合元富、永豐期貨提醒，接下來也要留意美國勞工部將公布消費者物價指數（CPI），可觀察伊朗戰爭對通膨影響的程度。此外，聯準會最新會議紀錄顯示，在中東戰事衝擊下，決策官員對未來利率路徑出現明顯分歧。
另外，目前台指期呈現典型「高檔震盪整理」格局，多方格局並未被破壞，反而是健康的技術性消化賣壓，尤其在前波急漲後沒有出現明顯長黑或恐慌性出場，代表市場籌碼穩定度仍高。
事實上，回顧日前創紀錄的走勢，本質上是外資回補、AI族群續強與權值股共振的結果，指數仍能守穩關鍵均線之上，代表支撐力道扎實，這種「漲多不跌」本身就是強勢訊號，代表主力仍在場內而非出場觀望。
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