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市場聚焦美伊談判！台指期夜盤震盪翻黑 關鍵變數一次看

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市場聚焦美伊談判！台指期夜盤震盪翻黑 關鍵變數一次看

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美伊衝突暫緩，台指期夜盤9日以34,922點開低，盤中走勢持續呈現震盪格局。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
美伊衝突暫緩，台指期夜盤9日以34,922點開低，盤中走勢持續呈現震盪格局。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美伊衝突暫緩，台指期夜盤9日以34,922點開低，盤中走勢持續呈現震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報34,873點，跌51點、跌幅0.1%；盤初走弱，但盤中多方一度反彈至最高34,955點，隨後則由紅翻黑，最低暫達34,765點，高低點震盪達190點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清表示，目前市場靜待美伊10日在巴基斯坦談判結果、3月營收、16日台積電（2330）法說c會、聯準會美東時間17-18日召開利率決策會議等。

此外，美國總統川普的「最後通牒」與伊朗的「十項條件」已經不單是區域衝突，而是全球霸權的重新洗牌，包括中、美、俄、伊朗等，若伊朗能逼退美國並掌控荷莫茲海峽，後市可能將掌握全球能源大權，同時市場也反映對能源通膨與霸權信譽瓦解的潛在焦慮。

綜合元富、永豐期貨提醒，接下來也要留意美國勞工部將公布消費者物價指數（CPI），可觀察伊朗戰爭對通膨影響的程度。此外，聯準會最新會議紀錄顯示，在中東戰事衝擊下，決策官員對未來利率路徑出現明顯分歧。

另外，目前台指期呈現典型「高檔震盪整理」格局，多方格局並未被破壞，反而是健康的技術性消化賣壓，尤其在前波急漲後沒有出現明顯長黑或恐慌性出場，代表市場籌碼穩定度仍高。

事實上，回顧日前創紀錄的走勢，本質上是外資回補、AI族群續強與權值股共振的結果，指數仍能守穩關鍵均線之上，代表支撐力道扎實，這種「漲多不跌」本身就是強勢訊號，代表主力仍在場內而非出場觀望。

伊朗戰爭 美國 黃文清

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日月光、辛耘 押長天期

美伊同意停火兩周，國際油價應聲暴跌，全球股市上演慶祝行情，台股單日大漲1,531點，創下史上第二漲點，收上34,761點，站回34K。發行券商指出，看好日月光投控（3711）、辛耘（3583）等半導體族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

華通、奇鋐 四檔電力強

台股近期受中東戰事影響上下震盪，市場焦點集中在基本面上，其中，市場法人唱旺今年營運前景的華通（2313）、奇鋐（3017）等業績成長股受矚目，權證券商建議，可利用認購權證參與個股走勢。

全民權證／欣興 二檔強強滾

欣興（3037）3月合併營收130.79億元，月增12.74%，年增23.27%；累計第1季營收達374.46億元，較去年同期成長24.5%。

全民權證／台塑化 挑逾120天

台塑化（6505）2月營收月減14.4%，符合市場預期，展望今年營運，第1季因市場擔憂荷莫茲海峽運量短期未能如期修復，近日國際油價高檔震盪，雖國內油品上漲幅度受政策壓抑，但煉油利差仍高於投研部原先預期。

全民權證／中砂 選價內外10%

半導體材料大廠中砂（1560）近期營運亮眼，股價近兩日出現反彈，受惠鑽石碟與再生晶圓兩大事業體需求強勁，中砂3月營收7.89億元、年增逾三成，與首季營收同步改寫歷史新高。

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