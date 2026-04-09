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華通、奇鋐 四檔電力強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股近期受中東戰事影響上下震盪，市場焦點集中在基本面上，其中，市場法人唱旺今年營運前景的華通（2313）、奇鋐（3017）等業績成長股受矚目，權證券商建議，可利用認購權證參與個股走勢。

華通受惠美系客戶於3月初發表新品，包括平價手機、平價筆電、高階筆電及平板電腦等，第1季有短暫性備貨訂單；地面衛星板第1季拉貨動能轉強，第2季出貨有望再優於第1季，市場預估第1季營收194.9億元，季減7.2%、年增16.6%，重見雙位數年成長。

考量今年下半年美系大客戶將推出折疊式手機及其他新品，加上其他訂單動能，市場預估今年營收950.7億元，年成長25.1%，產品結構再優化，毛利率年增至19.4%，稅後純益92.1億元，獲利年成長40.4%，每股純益（EPS）為7.7元。

奇鋐方面，因GPU水冷產品與ASIC氣冷產品出貨成長，伺服器與網通領域去年營收年增181.1%，預估今年相關營收年成長98.4%，其中，營運成長動能主要因為奇鋐是GPU客戶散熱方面的主要合作夥伴，雙方持續緊密合作，已開始討論2027年的方案。此外，中國大陸CSP與AI設計公司的需求強勁，後市可期。

去年接獲美系客戶手機用VC訂單，帶動3C領域去年營收年增70.7%，今年手機用VC機種增加，並將拓增平板應用，3C領域2026年營收年增48.3%。

奇鋐也持續擴充產能，今年下半年水冷板產能將由每月20萬組增加至100萬組，分歧管由每月1,000單位增至7,000單位，機箱由每月40萬單位成長到60萬單位，市場預估全年EPS上看87.9元。

看好華通、奇鋐後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。

手機 中東 營收

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