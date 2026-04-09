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全民權證／台塑化 挑逾120天
台塑化（6505）2月營收月減14.4%，符合市場預期，展望今年營運，第1季因市場擔憂荷莫茲海峽運量短期未能如期修復，近日國際油價高檔震盪，雖國內油品上漲幅度受政策壓抑，但煉油利差仍高於投研部原先預期。
法人表示，由於庫存評價利益有上修，台塑化第1季每股純益（EPS）由0.42元升至0.87元，全年EPS由2.27元上調至2.52元，上修幅度較少主要因法人仍保守預估荷莫茲海峽運量修復後的油價表現。此外，根據公告的年報，因處分南亞科讓2025年每股淨值達37.35元，高於預估，因此今年每股淨值由35.28元上修至38.78元。權證券商建議，看好台塑化後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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