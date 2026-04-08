美伊「踩煞車」同意停火2周 台指期夜盤再創反彈新高

台指期夜盤8日開盤時，雖美股電子盤持續反彈，但在日盤反應相關漲勢後，以35,000點、下跌16點開出，不過隨國際油價持續走跌、美股電子盤漲勢擴大中，指數一路上衝至35,286點，大漲270點，再創反彈新高，而截至晚間約9點時，指數約在35,242點，上漲226點附近遊走。

8日美股電子盤焦點，在於美伊雙方在最後關頭踩剎車，同意停火兩周，並可能在9日或10日在巴基斯坦展開會談，儘管包括阿聯酋等地仍傳出零星攻擊事件，但傳出已有船舶通過荷莫茲海峽，包括布蘭特、紐約輕原油、WTI等指標油價全面下跌15~18%，同步跌破95美元關卡中，在8日晚間20點過後，道瓊電子盤大漲逾1,200點，那斯達克電子盤也勁揚逾800點，大漲2.6%~3.5%，也激勵台指期夜盤上半場走勢。其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，來到1,975元、上漲15元附近遊走，電子期上漲0.39%、半導體期上漲0.76%，中型100期貨指數上漲0.36%。

台股8日盤面各類股幾乎全面上漲，指數終場上漲1,531點，收34,761點，其中外資現貨買超1,177.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,128口至32,478口；投信買超42.8億元，自營商買超358.6億元，三大法人合計買超1,579.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，8日台股開高走高，成交金額擴大，帶量長紅棒突破短中期均線糾結區域，日KD指標低檔交叉向上後來到50多方區，亦站上3月區間整理型態高點，短多醞釀挑戰2月26日35,579歷史高點，操作上宜觀察量能變化，放大過速時須提防漲多震盪，萎縮過快亦須提防漲勢停滯，緩步站穩20日均量，將最有利於盤勢挑戰高點。