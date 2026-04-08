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期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。(路透)
匯率期 避險優選。(路透)

全球金融市場在中東衝突出現轉機下，美元指數維持震盪走勢，呈現政策不確定性上升與避險屬性減弱的雙重特徵，市場情緒正由先前的極度緊繃轉向謹慎觀望，資金流向有撤出避險資產並前進風險性資產的現象。

中東局勢階段性降溫，美國總統川普宣布暫停對伊朗的軍事行動二周，此舉削弱市場對避險資產的迫切需求，美元吸引力已明顯下降。貨幣政策方面，隨地緣政治影響消退，市場焦點已逐漸轉向即將公布的聯準會會議紀要，是市場判斷聯準會未來利率路徑的重要依據。而從利率預期來看，目前市場預期年內降息機率約為40%，這一預期在一定程度上限制美元的上行動能。

本周將密切觀察後續通膨相關的經濟數據，若CPI及PCE數據未再反彈，市場對於降息預期可能繼續升溫，進而對美元構成持續性的下行壓力。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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