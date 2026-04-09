台指期強彈 短線樂觀

台股昨（8）日在美伊停戰二周、全球上演慶祝行情下，指數勁揚1,531點、收34,761點；台指期同步強彈1,819點、至34,996點，正價差為234.62點。期貨商表示，台指期已重新回到所有均線之上，後續若地緣政治風險持續下降，市場資金有望逐漸回流，指數將有機會挑戰2月底的歷史新高點。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單減少2,729口至1,896口，其中外資淨空單增加1,128口至32,478口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少977口至2,295口。

外資現貨買超逾1,100億元，期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1.1萬餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月第二周周三結算的大量區買權OI落在34,800點，賣權最大OI落在34,600點，月買權最大OI落在36,500點，月賣權最大OI落在28,500點。

整體來說，在中東地緣政治風險降溫下，市場情緒快速轉向樂觀，資金回補風險性資產的動作明確，不過，從結構來看，這種上漲更偏向事件驅動的情緒修復，外資與短線資金有回流跡象，但並沒有看到產業面或財報預期出現同步上修的支撐，因此行情本質仍偏反彈、而非新一輪主升段行情啟動。

群益期貨（6024）表示，外資期貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股一舉站上所有均線，築起W多方型態，短線拉回可以樂觀看待。

台新期貨認為，受美伊停火消息激勵，台指期昨日跳空開高近1,500點，帶動指數一度突破35,000點整數大關，終場以紅K棒作收。若地緣政治風險持續下降，市場資金有望逐漸回流，指數將有機會挑戰2月底的歷史新高點。