期貨商論壇／原油期 謹慎操作

國際油市走勢幾乎完全受制於中東地緣政治與供給中斷風險的反覆牽動，呈現劇烈的震盪格局，其中，美國總統川普於全國電視演說中強硬表態，下達若未達協議，將猛烈攻擊伊朗發電廠與石油設施的最後通牒。

所幸隨後傳出伊朗與阿曼正起草荷莫茲海峽通行協議下，大幅緩解全球原油運輸咽喉遭全面封鎖的危機，油價漲幅才又迅速收斂。

然而，正當市場預期危機有望透過談判降溫之際，局勢再度急轉直下。針對美方的施壓，伊朗向白宮發出強硬警告，表明伊朗主導的抵抗陣線已將「曼德海峽」與荷莫茲海峽置於同等的戰略地位，隨時具備中斷全球能源與貿易命脈的能力。

此前為因應荷莫茲海峽封鎖導致的波斯灣原油出口銳減，沙烏地阿拉伯緊急將多數原油外銷轉移至紅海沿岸延布港，試圖透過「曼德海峽及蘇伊士運河」航線繞開危機，這條替代通道一度被視為全球能源救命線。

如今曼德海峽面臨封鎖威脅，形同全球兩大能源動脈遭遇「雙海峽鎖喉」。船舶被迫全面繞行好望角，勢必引發運費與保險費用急遽攀升。

在「雙海峽」威脅全面升溫，預期短期內國際油市將持續維持對消息面極度敏感、且易漲難跌極端震盪格局，投資人可透過石油期貨操作。（永豐期貨提供）

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