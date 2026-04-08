期貨商論壇／台指期 彈性布局

富邦期貨分析師曹富凱表示，清明連假期間，金融市場呈溫和偏多走勢，但未出現明確趨勢型攻擊。從相關指標表現觀察，台指期走勢相對穩健，漲幅明顯優於海外相關現貨指標。

不過，權值股在海外市場表現相對保守，顯示資金雖有回流意願，但整體風險承擔程度仍偏審慎，多數投資人傾向以短線操作與結構性布局為主，尚未形成全面性追價氛圍。整體而言，目前盤勢較接近跌深後的修正反彈，而非新一波多頭趨勢的起點。

國際局勢方面，中東地緣政治衝突持續牽動市場神經。美國與伊朗之間的對峙升溫，其中，荷莫茲海峽是否維持順暢通行，被視為影響全球金融市場的重要關鍵。短線而言，戰事相關消息仍具高度不確定性，市場情緒容易受突發事件影響而快速轉向，波動風險仍不容忽視。

台指期短線表現明顯受制於國際戰事風險與整體信心不足下，市場追價意願有限，指數上攻動能受阻。多空雙方在關鍵技術位置附近反覆拉鋸，盤勢呈現結構性震盪格局。若短期內地緣政治風險無法明顯降溫，預期台指期仍將以區間整理為主，資金操作重心可能持續偏向防禦性與具題材支撐的族群。整體策略上，宜保持彈性配置，避免過度追價，靜待局勢明朗後再行調整操作方向。（富邦期貨提供）

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