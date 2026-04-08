台指期 外資減碼空單

台股期現貨兩市昨（7）日同步開高走高，加權指數終場上漲657點，收在33,229點；台指期上漲654點收33,159點，逆價差70.82點。期貨商表示，台股仍受中東戰情等消息面影響，維持大箱型區間震盪架構。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,202口至4,625口，其中外資淨空單減少3,505口至31,350口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,361口至3,272口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為九千餘口，賣權OI增量不增反減。周選方面，買權賣權OI增量依舊相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨認為，台指期昨日跳空開高超過600點，盤中大多在月線附近震盪，「權王」台積電（2330）收最高，推升指數站回所有均線之上，終場以十字黑K棒作收。目前指數仍然受到消息面影響，維持大箱型區間震盪架構，因此在站穩月線前，整理區間震盪架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，4月第一周周五結算的大量區買權OI落在33,200點，賣權最大OI落在29,300點，月買權最大OI落在34,000點，月賣權最大OI落在32,000點；外資台指期買權淨金額1.42億元、 賣權淨金額0.21億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股目前仍停留在「最壞情境已過」的樂觀敘事中，尤其在AI與權值股撐盤下，指數維持高檔，然這種上漲更多來自資金集中與題材推動，導致評價已經被撐到相對偏高的位置，在全球資金開始變得謹慎的環境下，後市操作仍需保持風險意識。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率走低，形成量縮震盪整理，短線仍以保守看待不變。